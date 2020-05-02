شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف عن موعد استئناف الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة المصرى لكرة القدم موعد وكواليس الرد على خطاب الاتحاد الأفريقى بشأن مصير المسابقات الكروية فى مصر بعد تفشى فيروس كورونا.

وأكد المصدر لموقع "سوبر كورة" أن اتحاد الكرة حدد موعدا مبدئيا لإمكانية استئناف الدورى، وذلك خلال الاجتماع الذى جمع اللجنة الخماسية مع وزير الرياضة.

وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تلقت خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بشأن مستقبل البطولات المحلية المصرية فى الموسم الجارى 2019/2020 .

وطالب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فى خطابه، بتحديد موقف مسابقتىّ الدورى والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفى حال الرد بنية استكمال البطولات لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التى سيتبعها من أجل استمرار البطولتين.

لمعرفة الموعد المبدئى لإمكانية استئناف الدورى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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واجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، باللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الفنية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الرياضة، إن جلسة اليوم هدفها التأكيد على استعداد وجاهزية الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورؤية اللجنة الخماسية فى تحديد الإطار الفنى الخاص بتحديد عدد من الاستادات التى من الممكن يكون لها دور كبير فى استضافة المباريات المحلية خلال المرحلة المقبلة حال قرار الدولة بعودة النشاط فى أى وقت.

وشدد صبحى على أن عودة النشاط الرياضى ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوضح أن معطيات الواقع الحالى تشير استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالى نافيا بذلك بعض المواقع التى اشارت الى عودة النشاط خلال هذا الشهر.

وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات والضوابط الخاصة باجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالى والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا.

وأثنى وزير الرياضة على جهود اللجنة الخماسية فى إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، موضحا على مدى التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد فى هذا الشأن.