شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 2 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، لجنة التخطيط بالأهلي تُناقش مقترح ضم كوكا بسبب أزمة الأجانب، دورات on line للحكام للتعريف بتعديلات فيفا الجديدة.

لجنة التخطيط بالأهلي تُناقش مقترح ضم كوكا بسبب أزمة الأجانب

تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي مقترح ضم أحمد حسن " كوكا " مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة، في ظل إصرار اتحاد الكرة على تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 3 بداية من الموسم المقبل، الأمر الذي يحول دون تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي صريح في الموسم الجديد خاصة وأن هناك 6 لاعبين أجانب على قوة الفريق.

دورات on lineللحكام للتعريف بتعديلات فيفا الجديدة

كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة استمرار اختبارات الحكام on lime للتعريف بتعديلات الاتحاد الدولي فيفا التي تم اقرها مؤخرا .

رسمياً.. الإسماعيلى يطعن على غرامة الـ 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن

قدم النادى الإسماعيلى طعناً للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار تغريمه 20 مليون جنيه فى أزمة اللاعب إبراهيم حسن، حيث تقدم المحامى السويسرى المكلف من الدراويش بإجراءات الطعن بناءً على تكليف من نصر عزام المحامى الدولى الذى كلفته إدارة النادى بالدفاع عن حقوقه فى هذا الملف .

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الزمالك يصرف رواتب العاملين بمنظومة كرة القدم بالنادى

حرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك على صرف رواتب العاملين بمنظومة كرة القدم بالنادى الأبيض خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

مجلس الأهلي يجتمع عبر الفيديوكونفرانس بعد 48ساعة لمناقشة حلول الأزمة المالية

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعاً بعد غد، الاثنين، لمناقشة عدة أمور خاصة بكيفية تنمية موارد القلعة الحمراء خلال الأزمة المالية التى يمر بها النادى حالياً جراء تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله بسبب "جائحة" كورونا.

اتحاد الكرة يدرس صرف مستحقات الحكام شهريا

يدرس مسئولو اللجنة للخماسية باتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام شهريا خلال الفترة المقبلة وتحديدا عقب استئناف مسابقة الدوري الممتاز، ذلك من أجل عدم تكرار أزمة تاخر مستحقات الحكام لأكثر من موسم.

وزير الرياضة فى اجتماعه بالجبلاية: عودة النشاط قرار دولة واستئنافه حاليا صعب

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الفنية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.