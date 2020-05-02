شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد خارج حسابات الرحيل عن الزمالك بسبب البدائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو الزمالك على استمرار مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى الموسم المقبل، لكون النادى الأبيض يبحث عن بديل له لدعم خط الهجوم، حيث تلقى اللاعب عروضا للاحتراف فى وقت سابق إلا أن ضعف القيمة المالية أدى إلى رفض تلك العروض، لذا يبحث مسؤولو الزمالك عن استمرار اللاعب فى الموسم الجديد مع تدعيمه ببدائل قوية لدعم هذا الخط.

وتلقى عمر السعيد، مهاجم الزمالك، مجموعة من العروض فى الفترة الأخيرة، على رأسها من المصرى ووداى دجلة لذا سيبحث مسؤولو الزمالك تسويقه بعد عرض الأمر على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، مع توفير بدائل مميزة لمصطفى محمد حيث يعد محمود وادى مهاجم المصرى، أبرز المرشحين لتدعيم هذا الخط بالقلعة البيضاء.

ورغم تراجع القيمة التسويقية للاعبين فى بداية شهر أبريل الماضى، بسبب توقف النشاط الرياضى تخوفًا من وباء كورونا المستجد، استطاع نجم نادى الزمالك الشاب، مصطفى محمد، أن يتربعا على عرش قائمة أغلى مهاجمى الدورى المصرى، بعد الأداء القوى الذى قدماه خلال الموسم الجارى.

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كان مصطفى محمد قد سجل قيمة تسويقية بلغت مليون و200 ألف يورو، ما يعادل 20.5 مليون جنيه مصرى، قبل أن يتراجع فى أبريل الماضى إلى 950 ألف يورو، ما يعادل 16 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، مازال يتربع بهم على عرش قائمة أغلى المهاجمين فى الدورى المصرى.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.