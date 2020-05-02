شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات خاصة من رباعى الأهلي المُصاب للخبراء فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرسل رباعى الأهلى المصاب "سعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود وحمدى فتحى" فيديوهات يومية خاصة تتعلق بالبرنامج العلاجى الذى يؤديه كل لاعب للخبراء الألمان الذين أجروا جراحات مُختلفة للاعبين المُصابين فى القلعة الحمراء الفترة الماضية.

وأجرى سعد سمير جراحة وتر أكليس، فى حين أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبى، فى الوقت الذى أجرى فيه كريم نيدفيد وحمدى فتحى جراحتى غضروف الركبة.

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ويحرص رباعى الأهلى على إرسال فيديوهات خاصة، تتضمن مراحل العلاج التأهيلى وتطور حالاتهم حتى يكون الخبراء الألمان على دراية تامة بتطورات الإصابة، فى ظل عدم قدرتهم على السفر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية هناك والاطمئنان على حالتهم بسبب حظر الطيران حالياً جراء "جائحة" كورونا.

ويتلقى الرباعى تعليمات تأهيلية خاصة من الأطقم الطبية المُعالجة لها بالبرامج التى يخضعون لها، وذلك فى إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة، لاسيما أن هناك مُصابين اقتربوا من بدء فترات جديدة من التأهيل .

من ناحية أخرى، أجرى طبيب النادى الأهلى اتصالات هاتفية مع لاعبى الفريق المصابين لترتيب كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية، وطالب طبيب الأهلى اللاعبين بالالتزام بتنفيذ تعليماته الطبية بشكل سليم خلال شهر رمضان، خاصة فى ظل تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا .