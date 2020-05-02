شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق "بيسلى" صيامه بركوب البسكلتة قبل حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص كريم طارق، لاعب بتروجت المعار لطلائع الجيش، على قضاء نهار رمضان فى ركوب "البسكلتة" للحفاظ على لياقته البدنية فى فترة توقف النشاط الذى فرضه فيروس كورونا على العالم بأسره، ويخصص اللاعب وقتاً من يومه لممارسة هذه الرياضة فى الساعات التى تسبق قرار حظر التجول فى شوارع القاهرة .

من ناحية أخرى، بدأ العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، سلسلة مفاوضاته مع نادى بتروجت لتمديد إعارة كريم طارق المعار للطلائع لنهاية الموسم بعد ظهوره بمستوى متميز وتهافت الأندية الكبرى على التعاقد معه.

وقال عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، إنه طلب من العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بدء خطوات تمديد إعارة كريم طارق، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على موقف بتروجت خاصة أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الفريق البترولى.

ويدرس عبد الحميد بسيونى عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن، حيث يدرس بسيونى فكرة إمكانية معسكر إعداد للفريق، أو لعب مباريات ودية متدرجة المستوى البدنى لتجهيز لاعبيه.

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وتلقى الزمالك ترشيحات من وكلاء اللاعبين بضم كريم طارق جناح طلائع الجيش، والذى ظهر بصورة جيدة مع فريقه هذا الموسم الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعرض مسئولو الزمالك كريم طارق على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، للحصول على رأيه بشأن التفاوض مع اللاعب بصورة رسمية من عدمه، فى ظل اهتمام المدرب الفرنسى بتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل فى مجموعة من المراكز المختلفة بالتشاور مع إدارة القلعة البيضاء.

ويشهد الدورى المصرى حاليا فترة توقف وفقا للإجراءات الاحترزية للدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تستغل الأندية فترة تعليق النشاط فى ترتيب أوضاع الميركاتو الصيفى.