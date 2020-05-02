شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يُفكر الأهلي وفايلر فى ملف المُعارين قبل بدء الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو النادى الأهلى، بالتنسيق مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، لحسم ملف المُعارين خلال الفترة المقبلة بعدما طلب أكثر من لاعب مُعار تحديد موقفه للبت فى العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية، وتبحث لجنة التخطيط للكرة بالأهلى مع فايلر موقف المُعارين، وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالى:

س: كيف يتابع الأهلى لاعبيه المُعارين خلال تجميد النشاط الرياضى؟

ج: يحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى على إجراء اتصالات بلاعبى الفريق المُعارين من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التدريبية خلال فترة تعليق النشاط الحالية بسبب وباء كورونا، خاصة أولئك اللاعبين المُرشحين للعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

س: من هم اللاعبون المُعارين خارج الأهلى حالياً؟

ج: يمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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س: هل اقترب بعض هؤلاء اللاعبين من العودة للأهلى فى الموسم المقبل؟

ج:بنسبة كبيرة سيعود محمد شريف من إنبى، وأكرم توفيق من الجونة، وإن كان هذا الأمر محل نقاش، لكن الثنائى الأقرب للعودة للأحمر فى الموسم المقبل حسب وجهة نظر فايلر.

س: ومن المُرشحون الآخرون للعودة للأهلي؟

ج:صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى.

س: هل يمكن للأهلى استخدام ملف المُعارين لضم صفقات أخرى من أندية محلية؟

ج: هذا وارد بقوة، مسئولو القلعة الحمراء قد يستغلون ورقة المُعارين لضم لاعبين من أندية أخرى.