ميدو: التمويل كان عائقا أمام أفكارنا لتطوير الكرة المصرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

قال أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق إن التمويل المادي وقف عائقًا أمام العديد من الأفكار التي سعى لتنفيذها هو والعديد من النجوم أصحاب الخبرة والتجارب المميزة خلال الفترة الماضية، وهو ما يجعل مشروع ZED للاستثمار الرياضي مبشرًا للغاية.

وقدم برنامج "نجوم الفانتازي" الذي يُذاع حصريًا عبر موقع يلا كورة حلقة خاصة عن مشروع ZED تواجد بها إلى جانب ميدو كل من حازم إمام نجم البرنامج، أحمد دياب العضو المنتدب لشركة ZED للاستثمار الرياضي وهيثم عبد العظيم عضو مجلس إدارة الشركة، بصحبة سيف زاهر مقدم البرنامج.