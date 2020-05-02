كاف يحتفي بعيد ميلاد العميد أحمد حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو: احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد اللاعب الدولي السابق أحمد حسن، والذي أتم عامه الـ45. ووصف حساب الكاف عبر تويتر أحمد حسن، الذي اعتزل كرة القدم عام 2013، بأسطورة الكرة المصرية. وألقي الكاف الضوء على مسيرة أحمد حسن الدولية التي دخل بها التاريخ باعتباره عميد لاعبي العالم بـ184 مباراة دولية مع منتخب مصر.

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