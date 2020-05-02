وزير الرياضة: عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اجتمع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير؛ لمناقشة الخطة الفنية للإتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن جلسة اليوم الهدف منها هو التأكيد على استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم، ورؤية اللجنة الخماسية في تحديد الإطار الفني الخاص بتحديد عدد من الاستادات التي من الممكن يكون لها دور كبير في استضافة المباريات المحلية خلال المرحلة المقبلة حال قرار الدولة بعودة النشاط في أي وقت.

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وشدد صبحي على أن عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية وفقاً للمعطيات الراهنة وفي ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منوهاً إلى أن معطيات الواقع الحالي تشير استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالي، نافيًا بذلك بعض المواقع التي اشارت الي عودة النشاط خلال هذا الشهر.

وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالى والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا.

واثنى وزير الرياضة على جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، موضحا على مدى التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن.