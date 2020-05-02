تقارير: انقسام بين أندية الدوري الإنجليزي لاستئناف البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، إن هناك انقسام بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" حول عودة النشاط الكروي مرة أخرى في إنجلترا عن طريق ملاعب محايدة.

وكانت العديد من التقارير أشارت إلى أن تُقام المباريات في ملاعب مُحايدة بعيدة عن مناطق انتشار فيروس كورونا في المملكة المُتحدة، منها ثلاثة ملاعب، وهي ملعب "لندن الأولمبي"، وملعب "الاتحاد" وملعب "الإمارات".

وعقدت أندية البريميرليج اجتماعاً أمس الجمعة، استمر لمدة 4 ساعات، وعُقد عبر تقنية الفيديو، لتحديد كيفية عودة البريميرليج لنشاطه مرة أخرى.

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ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هناك انقسام بين أندية إنجلترا بخصوص عودة النشاط الرياضي بعد الحديث عن اللعب في ملاعب محايدة.

‏وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 10 أندية هددوا بالتصويت ضد استكمال الموسم، ولابد من موافقة 14 نادي لاستئناف المسابقة، في حين يقود الستة أندية الكبرى الحملة لتفادي حدوث ذلك.

وكانت رابطة البريميرليج أصدرت بيانًا رسميًا أكدت من خلاله أن الأندية تستعد إلى استئناف التدريبات مرة أخرى خلف الأبواب المغلقة في منتصف مايو الجاري، لاستكمال هذا الموسم، ولكن الأمر ينتظر موافقة الحكومة.

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها، بأنه سيكون هناك اجتماع آخر يوم الجمعة القادمة بين الأندية، كما أنه سيكون هناك اجتماع ثالث يوم 12 يونيو لمناقشة بعض الأمور الأخرى.