ننشر رد اتحاد الكرة على وزير الرياضة بشأن اللجنة الإعلامية

تنشر الوفد، رد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على د.أشرف صبحي وزير الرياضة بشأن الاستفسار عن مخالفة تشكيل لجنة اعلامية للاتحاد.

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لوزير الرياضة، اكد فيه أنه لا مخالفة في تعيين اللجنة خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يمنح اللجنة

الخماسية أحقية تعيين اي عنصر حسب احتياجات العمل.

كما تضمن اتحاد الكرة أن الصحفيين الذي تم اختيارهم مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ويمثلون إضافة للجانب الإعلامي في الاتحاد ولذا تم اختيارهم.