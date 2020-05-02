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محمد عواد : سأحصل على فرصتي مع الزمالك ولا أفكر في الرحيل

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أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انه لا يفكر حاليا في الرحيل عن القلعة البيضاء خاصة وان لديه ثقة كبيرة في انه سيحصل على فرصته كاملة في الوقت

المناسب .

وتابع عواد في تصريحات صحفية انه يقدم كل ما لديه للحصول على الفرصة ولن يطلب الرحيل عن الزمالك مهما كانت الاسباب لافتا الى انه

سيقوم بعرض العروض التي تلقاها حال جديتها على مجلس الاداراة وسيكون القرار النهائي للمسؤلين في النادي .

واتم بان تواجده في الزمالك يعني انه حارس كبير وان عدم مشاركته كأساسي لا يقلل من قيمته ولكنه يسعى الى ان يكون جاهزا لاعندما تأتي فرصة المشاركة .

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