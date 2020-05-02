كشفت مصادر بالنادي الأهلى عن سبب اعتراض مجلس القلعة الحمراء على الغاء الموسم الحالي وتمسكها باستكمال الدوري . وأكدت المصادر أن الأهلي طالب مسؤولى اللجنة الخماسية بعدم التسرّع في اتخاذ قرار بإلغاء بطولة الدورى على خلفية أحداث على خلفية أحداث كورونا ، لاسيما أن التسرع في قرار الالغاء سيكون له عواقب وخيمة على جميع الأندية التى تكبدت الملايين من قيمة عقود لاعبيها ومدربيها بما يعني أن إلغاء الموسم الجاري سيؤثر على ميزانية جميع الأندية . بالاضافة إلى معظم الاندية لم نحصل على حقوقها كاملة من البث الفضائي ولا عقود الرعاية وقد لا تحصل عليها جراء الأزمة المالية الحالية وبالتالى فان هذا القرار يضر بالاقتصاد القومى للدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سبب اعتراض الأهلي على إلغاء الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.