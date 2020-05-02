فيرنر يفضل الاحتراف الخارجي عن الانضمام لبايرن ميونخ

أكد تيمو فيرنرمهاجم لايبزيج أنه يفضل الاحتراف الخارجي عن الانضمام إلى بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم حال قرر الرحيل عن فريقه الحالي ويستمر عقد فيرنر مع لايبزيج حتى 2023، ويتردد رغبته في الرحيل مقابل 60 مليون يورو في الصيف المقبل وسط اهتمام عدة أندية أوروبية بضمه. الرحيل مقابل 60 مليون يورو في الصيف المقبل وسط اهتمام عدة أندية أوروبية بضمه. وكان نادى بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع اللاعب ولكن لم يتم التوصل لاتفاق إذا وضع بايرن نصب عينيه التعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي. التوصل لاتفاق إذا وضع بايرن نصب عينيه التعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال فيرنر إنه لا ينوي تحت أي ظرف الرحيل عن لايبزيج الذي تأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وأقدر كثيرا ما لدي هنا في لايبزيج ولن أقول لابد أن أرحل.

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