موعد عودة ريال مدريد للتدريبات

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني عودة تدريبات الفريق الملكي بشكل رسمي خلال الأيام القادمة تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يوم السبت القادم الموافق

9 مايو سيعود ريال مدريد إلى التدريبات بشكل رسميفي مقر "فالديبيباس" الخاص به.

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ومن المتوقع أن تكون تدريبات ريال مدريد بشكل فردي مع

الحرص على التباعد بين كلًا من اللاعبين، لحين عودة المران الجماعي بإذن من وزارة الصحة الإسبانية.

وكانت الحكومة الإسبانية وافقت على تخفيف إجراءات العزل المجتمعي، وذلك مع بداية شهر مايو، بعد السيطرة بعض الشيء من انتشار الفيروس في المدن والأقاليم.