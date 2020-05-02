بعد اقتراب رحيله.. جماهير الهلال عن إدواردو: أفضل محترف في تاريخ النادي

أوضحت تقارير صحفية سعودية، أن كارلوس إدواردو محترف نادي الهلال السعودي، سيرحل إلى فريق شباب أهلي دبي الإماراتي وذلك بعدما رفض تجديد عقده مع الزعيم في الفترة الأخيرة.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جماهير الهلال ودعت نجمهم البرازيلي الذي خاض خمس سنوات ناجحة حصد فيها على دوري أبطال آسيا وعدد من البطولات الأخرى.

حساب الموج الأزرق كتب "إدارة شباب أهلي دبي الإماراتي تفاوض كارلوس إدواردو بعد دخوله الفترة الحرة".

مشجعة للهلال كتبت "ماقصرت كفيت ووفيت أيه البطل ..عشنا معك أجمل اللحظات.. ياما

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وياما رشيت عليهم الملح.. وداعك أيامٌ صععبه وذكرياتك جميلة.. لله درك أيه الولد الجميل".

إيلاف قالت " عادي تقولون أنها اشاعة مب صدق"، وقال أخر " والله قلبي مايتحمل الفرقا".

مغرد أخر كتب " وَعلى سَبيل ﺎلَوداعَ نٌدير ظهرناَ للبعض وقلوٌبنا مَ زالتْ تريدٌهم"، كتب أخر " بخصوص كارلوس، كل من يحاول التقليل من إدواردو، وما فعله مع الهلال طوال 5 سنوات الماضية، كالأحمق الذي يحاول حجب

كتب مشجع آخر للزعيم " يا عزيزي ، بقاءه بيضر الهلال ، يا دكة او في غير مركزه ، وهنا أمامك خيارين اما انك تضحي بـ جوفينكو او ادواردو ، الاولويةة لـ ادواردو في الآونةة الأخيرة مستواه سيء ، صحيح انه يسجل لكن كـ مجهود في الملعب قل كثير".

سامي كتب " أدواردو اعظم لاعب اجنبي في تاريخ الدوري السعودي اللي جابه للهلال اقسم بالله تنام عينه مرتاحة لانه اشتغل بذمه وضمير، جماهير الهلال تتقبل خبر رحيل ادواردو ".