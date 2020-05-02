أوضحت تقارير صحفية سعودية، أن كارلوس إدواردو محترف نادي الهلال السعودي، سيرحل إلى فريق شباب أهلي دبي الإماراتي وذلك بعدما رفض تجديد عقده مع الزعيم في الفترة الأخيرة.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جماهير الهلال ودعت نجمهم البرازيلي الذي خاض خمس سنوات ناجحة حصد فيها على دوري أبطال آسيا وعدد من البطولات الأخرى.
حساب الموج الأزرق كتب "إدارة شباب أهلي دبي الإماراتي تفاوض كارلوس إدواردو بعد دخوله الفترة الحرة".
مشجعة للهلال كتبت "ماقصرت كفيت ووفيت أيه البطل ..عشنا معك أجمل اللحظات.. ياما
إيلاف قالت " عادي تقولون أنها اشاعة مب صدق"، وقال أخر " والله قلبي مايتحمل الفرقا".
مغرد أخر كتب " وَعلى سَبيل ﺎلَوداعَ نٌدير ظهرناَ للبعض وقلوٌبنا مَ زالتْ تريدٌهم"، كتب أخر " بخصوص كارلوس، كل من يحاول التقليل من إدواردو، وما فعله مع الهلال طوال 5 سنوات الماضية، كالأحمق الذي يحاول حجبالشمس بيديه، لأنه يعتبر غباء كروي الحقيقة أن السوبر، اعظم اجنبي في تاريخ الهلال الأفضل له الرحيل وبدون تقليل من الجماهير، شكرا ادواردو ".
كتب مشجع آخر للزعيم " يا عزيزي ، بقاءه بيضر الهلال ، يا دكة او في غير مركزه ، وهنا أمامك خيارين اما انك تضحي بـ جوفينكو او ادواردو ، الاولويةة لـ ادواردو في الآونةة الأخيرة مستواه سيء ، صحيح انه يسجل لكن كـ مجهود في الملعب قل كثير".
سامي كتب " أدواردو اعظم لاعب اجنبي في تاريخ الدوري السعودي اللي جابه للهلال اقسم بالله تنام عينه مرتاحة لانه اشتغل بذمه وضمير، جماهير الهلال تتقبل خبر رحيل ادواردو ".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اقتراب رحيله.. جماهير الهلال عن إدواردو: أفضل محترف في تاريخ النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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