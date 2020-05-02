ريال مدريد يقرر العودة للتدريات.. تعرف على الموعد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت عن موعد عودة فريق ريال مدريد الإسباني إلى التدريبات مرة أخرى بعد فترة التوقف الطويلة بسبب انتشار فيروس كورونا. وأكدت صحيفة آس الإسبانية في تقرير لها أن الريال قرر العودة للتدريبات يوم 11 مايو المقبل ولكن سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية اللاعبين ومنح الاختلاط. تقرير لها أن الريال قرر العودة للتدريبات يوم 11 مايو المقبل ولكن سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية اللاعبين ومنح الاختلاط. وأكدت الصحيفة أن التدريبات ستكون بشكل منفرد حيث سيتدرب كل لاعب منعزلا عن باقي اللاعبين. ومن المقرر أن تخضع أندية الدوري الإسباني لاختبارات فيروس كورونا للتأكد من عدم وجود أي إصابات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية قبل العودة للتدريبات الجماعية.

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