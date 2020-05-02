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شوبير: رمضان صبحى لن يرحل عن الأهلى

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أكد الإعلامى أحمد شوبير  أن رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي لن يرحل عن القلعة الحمراء إلى أى نادى آخر في مصر .
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن رمضان صبحى أهلاوي ، واعطى كلمته إلى مسوؤلى الأهلى وهو البقاء داخل القلعة الحمراء حتى لو حصل على عرض خليجى".
وتابع:"هناك العديد من الأندية التى

ترغب فى ضم رمضان صبحى وأن هدرسفيلد يحاول رفع سعره فى أوروبا".
وأتم حديثه:"رمضان إذا تلقى عرضاَ مغرياً من أحد الأندية الخليجية سيكون هناك تفكير بجانب عرض أوروبى ، لكن حتى الآن لا جديد من حيث العروض".
 
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