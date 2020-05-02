شوبير: رمضان صبحى لن يرحل عن الأهلى

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي لن يرحل عن القلعة الحمراء إلى أى نادى آخر في مصر .
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن رمضان صبحى أهلاوي ، واعطى كلمته إلى مسوؤلى الأهلى وهو البقاء داخل القلعة الحمراء حتى لو حصل على عرض خليجى".
وتابع:"هناك العديد من الأندية التى
وأتم حديثه:"رمضان إذا تلقى عرضاَ مغرياً من أحد الأندية الخليجية سيكون هناك تفكير بجانب عرض أوروبى ، لكن حتى الآن لا جديد من حيث العروض".
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