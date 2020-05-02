إدواردو يلمح لإمكانية رحيله عن الهلال السعودي هذا الصيف

ألمح النجم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم لإمكانية رحيله عن صفوف الزعيم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .
ونشر اللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجراملتبادل الصور وألمح باقترابه من الانضمام إلى فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي .
وأكد مصدر بإدارة نادي الهلال أن اللاعب دخل الفترة الحرة في عقده وأصبحمن حقه التفاوض مع أي فريق للانتقال اليه هذا الصيف دون الرجوع لإدارة الزعيم .
ومن المقرر ان ينتهي عقد إدواردو مع الهلال بنهاية الموسم الكروي الجاري، وسيكون من حقه تحديد وجهته حيث لم تخاطبه إدارة الهلال حتى الآن بشأن تجديد عقده .
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