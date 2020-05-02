وفاة لاعب منتخب البحرين للكرة الطائرة

ودعت أسرة الكرة الطائرة في البحرين لاعب منتخب الشباب ونادي النصر علي محمد القميش والذي توفي اثر تعرضه لحادث مروري أدى عندما كان في طريقه لمنزله أمس الجمعة. في طريقه لمنزله أمس الجمعة. ونعى الاتحاد البحريني للكرة الطائرة وفاة اللاعب داعين الله أن يتغنده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. ويلهم أهله الصبر والسلوان. ولعب علي الكميش لفريق النصر منذ عام 2017 في فريقي للناشئين والشباب قبل أن يصعد مؤخرا للفريق الأول كما شارك مع منتخب الناشئين ملاعب أساسي منذ انضمامه للمنتخب.

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