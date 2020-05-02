رياضة | فيرنر يصدم بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر فيرنر يصدم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهاجم الألماني تيمو فيرنر، في مقابلة صحافية نشرت اليوم السبت، إنه "يفضل الإحتراف الخارجي عن الانضمام لفريق بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، إذا قرر الرحيل عن لايبزج".

ومازال عقد فيرنر مع لايبزج مستمراً حتى 2023 ولكن يتردد أن بإمكانه الرحيل مقابل 60 مليون يورو (8ر65 مليون دولار) في الصيف.

وترددت مزاعم في العام الماضي أن نادي بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع اللاعب ولكن لم يتم التوصل لإتفاق، حيث وضع بايرن نصب عينيه التعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

وترددت تقارير مفادها أن ناديي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين من بين الأندية الأوروبية، التي تسعى للتعاقد مع اللاعب البالغ 24 عاما، وقال فيرنر لصحيفة بيلد إنه من غير المرجح الانتقال لناد آخر في البوندسليغا.

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وقال فيرنر: "بايرن ناد عظيم، لا نحتاج للحديث عنه. وأثبت هانسي فليك هذا الموسم أنه مدرب جيد للغاية. ولكن إذا أصبح الانتقال قضية، أفضل الاحتراف خارجيا عن الانتقال لبايرن".

وأضاف: "التحدي في دوري مختلف هو الذي سيروق لي أكثر قليلاً من الانتقال لناد آخر في البوندسليغا".

وتابع أن "التقدير المتبادل" كان عاملاً مهما والذي ربما لم يكن كذلك في العام الماضي مع بايرن، حيث قال "لا يمكنني الإجابة على الشيء الذي دفع بايرن (للسعي للحصول على خدماتي ) في ذلك الوقت".

غير أن فيرنر قال أيضاً إنه لا ينوي تحت أي ظرف الرحيل عن لايبزج، الذي تأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، في الصيف.

وقال: "أقدر كثيراً ما لدي هنا في لايبزج ولن أقول أبداً لابد أن أرحل من هنا".