رياضة | الكشف عن حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء التي تشير إلى تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم فراس شواط مهاجم نادي الصفاقسي التونسي والمعار إلى نادي أبها السعودي بالانضمام إلى الأهلي في الموسم القادم.

ولكن نفى مسئولو القلعة الحمراء كل هذه الأنباء مؤكدين أن اللاعب ليس في حسابات النادي من الأساس.

كما أكد الأهلي أنه لا ينوي ضم أي مهاجم أجنبي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.