رياضة | تخفيض جديد في رواتب نجوم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تخفيض جديد في رواتب نجوم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة الإسباني التفاوض مع لاعبي الفريق الكتالوني من أجل تخفيض آخر للرواتب خلال الفترة المقبلة.

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وكشفت شبكة "ABC" الإسبانية أن بارتوميو يعتبر تخفيضات الرواتب الأخيرة التى وافق عليها اللاعبون غير كافية علماً بأن قيمتها بلغت 30 مليون يورو.

وأضافت الشبكة أن ميزانية نادى برشلونة هذا الموسم تصل إلى مليار و47 مليون يورو، لكنه يبدو أنه لن يصل إليها بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة لتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".