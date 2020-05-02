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رياضة | ريال مدريد وبرشلونة وليفربول يتصارعون على جادون سانشو

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كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وبرشلونة وليفربول يتصارعون على جادون سانشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم ريـال مدريد وبرشلونة إلى سباق التعاقد مع جادون سانشو جناح فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الريال وبرشلونة يرغبان ضم اللاعب الذي تألق هذا الموسم بشدة بالقميص الأصفر والأسود.

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ويحظى سانشو باهتمام كل من باريس سان جيرمان وتشيلسي وليفربول، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد، الذي أشارت الصحيفة إلى أنه يبدو الأقرب حتى الآن للتوقيع مع اللاعب.

 

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