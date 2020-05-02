رياضة | ريال مدريد يستعيد هازارد

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعيد هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد زين الدين زيدن المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني البرنامج الخاص للبلجيكى إيدين هازارد بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها أمام ليفانتى فى الدورى الإسبانى.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن هازارد استعاد 70% من عافيته، وبدأ يتدرب مع الكرة فى الأيام الماضية وسيكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات بعد شهر مع اقتراب عودة الدوري الإسباني بدون جمهور.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن هازارد سيكون قد تعافى عند عودة الدورى الإسباني، إلا أن المدرب زين الدين زيدان لا يفكر فى الاعتماد عليه خلال المباريات الأولى وذلك حتى يصبح جاهزًا بشكل كامل مانشستر سيتي لإنجليزي فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.