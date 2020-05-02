رياضة | راؤول خيمينيز: لا يمكن رفض ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر راؤول خيمينيز: لا يمكن رفض ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد راؤول خيمينيز مهاجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي أنه لا يستطيع رفض أي عرض من ريل مدريد أو برشلونة الإسباني.

واعترف مهاجم وولفز في حوار مع ESPN أنه يسمع عن اهتمام الأندية الأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: "أعرف الجديد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لقد وضعوني بالفعل في ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال، وكل يوم يتم نقلي إلى فريق جديد".

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أضاف خيمينيز: "إذا أخبرتني أن عرضًا من ريال مدريد أو برشلونة يأتي غدًا، فمن الواضح أنك لا تدع هذه الفرصة تذهب، لكن إذا بقيت هنا، فإنني سأقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، القتال من أجل اللقب لا يزال يبدو صعبًا لكننا في دور الـ16 من الدوري الأوروبي، أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح بالمجيء إلى هنا وأنا لست نادمًا على ذلك”.

وتابع: "إن ترك الأبواب مفتوحة لأي شيء هو أهم شيء، مع الذئاب نقاتل من أجل مكان في دوري أبطال أوروبا، أنا سعيد وأنا لاعب مهم للجماهير وللفريق، لا أغلق الأبواب، أنا منفتح على كل ما يأتي".

يذكر أن نادي وولفرهامبتون يُقال في وسائل الإعلام الإنجليزية أنه يطلب مقابل مهاجمه وهدّافه 70 مليون يورو، وهو مبلغ مرتفع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.