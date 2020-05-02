رياضة | ريال مدريد يعلن وفاة كاسابيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعلن وفاة كاسابيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنه العميق لوفاة إدواردو كاسابيّا، الموظف التاريخي في نادينا والمرتبط به على مدار 29 عاماً.

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ونقل نادي ريال مدريد تعازيه ومودته العميقة لزوجته خوانا، ابنته سوزانا، حفيده أيتور، وابن شقيقه خورخي، الذي يعمل في الفريق الأول لكرة القدم؛ وابن شقيقه أليخاندرو، الذي يعمل في ريال مدريد كاستيا، وجميع أقاربه وأحبائه.

انضم إدواردو كاسابيّا إلى ريال مدريد في عام 1980 وتقاعد عن عمر يناهز 65 عاماً في 2009 وكان مندوب الميدان مع الفريق الأول لكرة السلة ومع ريال مدريد كاستيا، كما كان رئيساً لرابطة المشجعين المدريديستا كاسابيّا، في مدريد. توفي وهو في عمر 76 عاماً.