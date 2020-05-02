رياضة | ريال مدريد يعود للتدريبات 11 مايو

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعود للتدريبات 11 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي ريال مدريد الإسباني على موعد عودته للتدريبات، بعد فترة طويلة من الحظر بسبب تفشي وباء كورونا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه من المُقرر أن يبدأ الفريق تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان والجهاز الفني، التدريبات الفردية في مقر التدريبات "فالديبيباس" في 11 مايو الجاري..

وأضافت الصحيفة: "تم تجهيز المقر بكل المتطلبات الصحية، من مسافات آمنة والنظافة والسلامة، وسيكون الفريق الأول أكثر عزلة مما كان عليه سابقًا، بجانب تقليل عدد الموظفين حول اللاعبين والمدربين"

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وأشارت الصحيفة، إلى أن فرق الليجا سوف ترسل اختبارات الفيروس الأسبوع المقبل لوزارة الصحة، وبروتوكول العودة للتدريبات لا يُلزم اللاعبين الذين لم يكونوا على اتصال بأشخاص مُصابين أو لديهم أي نوع من الأعراض باجتياز الاختبار.

ومن المُقرر، قبل استكمال المنافسات وحتى قبل عودة التدريبات الجماعية، أن يجتاز اللاعبون والمدربون والموظفون اختبار الفيروس.

يُذكر أن جميع لاعبي ريال مدريد، واصلوا التدريبات الفردية في منازلهم طوال الفترة الماضية، وستقام التدريبات في "فالديبيباس" على الأقل لمدة شهر قبل استكمال البطولة.