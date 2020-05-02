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رياضة | إيكاردي يستفز إنتر ميلان بنجم برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إيكاردي يستفز إنتر ميلان بنجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفز الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، المعار حاليًا إلى باريس سان جيرمان، جماهير النيراتزوري.

 

وقام إيكاردي بالإعجاب على صورة نشرها بويان كركيتش نجم برشلونة السابق، عبر حسابه على شبكة إنستجرام.

 

وتعود الصورة إلى لقاء برشلونة وإنتر ميلان في 2010، حيث كتب عليها بويان أن البارسا أقصي بسبب خطأ تحكيمي.

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وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن تصرف إيكاردي أثار غضب جماهير النيراتزوري على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

يذكر أن العلاقة بين إيكاردي وجماهير إنتر ميلان، كانت متوترة للغاية، قبل مغادرة المهاجم الأرجنتيني صوب باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي.

 

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