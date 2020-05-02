رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع كوكا

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع كوكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد حول دخول النادي الأحمر في مفاوضات مع أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ونادي أولمبياكوس اليوناني للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأكد مصدر داخل الأهلي عدم وجود مفاوضات مع كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي المعار إلى أولمبياكوس اليوناني.

أضاف المصدر : بأن كوكا خارج الحسابات الفنية تماما لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أنه سبق له الهروب من الأهلي إلى ريو أفي البرتغالي وذلك عندما كان لاعبا في صفوف الناشئين ومن ثم فلن يكون من الطبيعي التفاوض معه حاليا.

وأوضح المصدر بأن كوكا ضرب تقاليد ومباديء الأهلي بعرض الحائط بعد هروبه في وقت سابق وبالتالي فإن الأهلي لم ولن يتفاوض مع لاعب سبق له الهروب من النادي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يمتلك مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان مهاجم منتخب مصر الأولمبي ومستقبل الهجوم في الكرة المصرية بالإضافة إلى صلاح محسن صاحب الامكانيات المميزة فضلا عن السنغالي أليو بادجي بجانب النيجيري جونيور أجايي.

واتم المصدر : حال التوجه لاستقدام مهاجم جديد فإن كوكا يبقى خارج الحسابات تماما.