لسبب غريب.. رفض تبرعات من لاعبة الجولف بايج سبيراناك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت لاعبة الجولف الأمريكية بايج سبيراناك، الشهيرة بقيامها بحركات إثارة وإغراء، أحد نوادي الجولف ووجهت له انتقادات لرفضه قبول تبرعاتها المالية لأعمال خيرية.

أحد أندية الجولف رفض قبول تبرعات لأغراض خيرية من قبل بايج سبيراناك بسبب مظهرها وبالتحديد بسبب حجم صدرها الكبير، وذلك وفقا للاعبة الأمريكية.

بايج سبيراناك قالت: الجولف هو رياضة النخبة، لقد تم اختراعها حصريا لبعض النخبة من الناس، أنا أكره ذلك لأنني لست منهم، لا زلت أشعر بأنني لست في المكان المناسب عندما ألعب الجولف.

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وأضافت، كنت أرغب في التبرع بالمال للأعمال الخيرية، وإعطاء النادي أدوات رياضية مجانا، لكنهم أخبروني بأنه كان بودهم تلقي المساعدة مني، ولكن لا يمكننا القيام بذلك بسبب الكيفية والطريقة التي ينظر بها أعضاء مجلس الإدارة إليك.

اللاعبة تابعت، أريد مساعدة الأطفال الذين لا يملكون المال لشراء الأدوات، كما لم يكن لديّ المال أيضا في وقت ما لشراء المعدات الرياضية، ولكن اللعنة، أنا لا أستطيع حتى فعل ذلك بسبب صدري.

بايج سبيراناك صاحبة الـ 26 عاما، كانت قد بدأت الاحترافية في رياضة الجولف، في عام 2015 عندما شاركت في بطولة “Omega Dubai Ladies Classic”، وعلى الرغم من أن أداء الفتاة لم يكن مثاليا، إلا أنها جذبت انتباه الصحافة ووقعت العديد من العقود المربحة مع الرعاة.

الفتاة الشقراء صاحبة الحركات التي فيها الكثير من الإفراط في “الإثارة والإغراء” تحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع 2.2 مليون شخص، صفحتها الآن عبر تطبيق “إنستجرام”.