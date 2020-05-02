باولو ديبالا وصديقته يرقصان في الحجر الصحي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وصديقته أوريانا ساباتيني، المصابين بفيروس كورونا، وهما يؤديان رقصة جميلة في الحجر الصحي.

الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي نشر عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” فيديو يظهر الثنائي حيث كانت ساباتيني قد نشرت الفيديو عبر حسابها الشخصي في “TikTok”.

باولو ديبالا وصديقته كانا قد تعرضان للإصابة بفيروس كورونا المستجد في منتصف مارس الماضي، وأجرى النجم الأرجنتيني 4 فحوصات طبية مختلفة منذ إصابته بالفيروس، والنتيجة لا تزال إيجابية، رغم عدم إحساسه بأعراض المرض في الآونة الأخيرة.

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كان جيوفاني دي بيري، رئيس قسم الأمراض المعدية في أحد مستشفيات تورينو، قال إن حالة ديبالا طبيعية، على الرغم من إيجابية نتيجة التحاليل التي خضع لها للمرة الرابعة مؤخرا.

الطبيب أضاف وفقا لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، أن حالة ديبالا طبيعية لأن المدى الزمني للتعافي يتراوح بين 8 إلى 37 يوما مع متوسط 20 يوما للتعافي، لكن هناك مرضى انتظروا شهرين قبل أن تتحول فحوصاتهم إلى سلبية، وبالتي فإن حالة ديبالا ليست ظاهرة غريبة.