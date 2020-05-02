اخبار الرياضه

باولو ديبالا وصديقته يرقصان في الحجر الصحي.. صور وفيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وصديقته أوريانا ساباتيني، المصابين بفيروس ، وهما يؤديان رقصة جميلة في الحجر الصحي.

الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي نشر عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” فيديو يظهر الثنائي حيث كانت ساباتيني قد نشرت الفيديو عبر حسابها الشخصي في “TikTok”.

باولو ديبالا وصديقته كانا قد تعرضان للإصابة بفيروس كورونا المستجد في منتصف مارس الماضي، وأجرى النجم الأرجنتيني 4 فحوصات طبية مختلفة منذ إصابته بالفيروس، والنتيجة لا تزال إيجابية، رغم عدم إحساسه بأعراض المرض في الآونة الأخيرة.

Advertisements

كان جيوفاني دي بيري، رئيس قسم الأمراض المعدية في أحد مستشفيات تورينو، قال إن حالة ديبالا طبيعية، على الرغم من إيجابية نتيجة التحاليل التي خضع لها للمرة الرابعة مؤخرا.

الطبيب أضاف وفقا لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، أن حالة ديبالا طبيعية لأن المدى الزمني للتعافي يتراوح بين 8 إلى 37 يوما مع متوسط 20 يوما للتعافي، لكن هناك مرضى انتظروا شهرين قبل أن تتحول فحوصاتهم إلى سلبية، وبالتي فإن حالة ديبالا ليست ظاهرة غريبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باولو ديبالا وصديقته يرقصان في الحجر الصحي.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا