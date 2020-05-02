أحدث تهمة تواجه كريستيانو رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط فريق يوفنتوس، متهم بنشر شائعات عن مرض زميله الأرجنتيني باولو ديبالا.

صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، ذكرت أن الأشخاص المحيطين برونالدو، وراء تسريب إشاعات إصابة ديبالا للمرة الرابعة بفيروس كورونا.

الصحيفة أضافت أن رونالدو، الذي يقضي حاليا فترة الحجر الصحي في جزيرة ماديرا البرتغالية، يهدف من التسريب إلى تبرير رفضه العودة إلى إيطاليا حاليا، بعدما طلب نادي يوفنتوس من اللاعبين العودة إلى تورينو تحسبا لاستئناف الدوري الإيطالي.

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برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني، كان قد أعلن في وقت سابق، أن ديبالا لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الدولي الأرجنتيني أجرى 4 فحوصات طبية مختلفة منذ إصابته بالفيروس والنتيجة لا تزال إيجابية أي أنه لا يزال مصابا.

يوفنتوس كان قد أعلن في منتصف شهر مارس الماضي، إصابة لاعبه ديبالا بفيروس كورونا، لينضم إلى الثنائي دانييلي روغاني، وبليز ماتويدي، في قائمة من داهمهم هذا الوباء العالمي من فريق اليوفي.

النادي عاد في وقت لاحق ليؤكد تعافي روغاني وماتويدي، ليبقى ديبالا اللاعب الوحيد من فريق “السيدة العجوز”، المصاب بالفيروس في الوقت الحالي.