الامارات | وجهة غريبة غير متوقعة قد ينتقل إليها لويس سواريز

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شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة غريبة غير متوقعة قد ينتقل إليها لويس سواريز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن لاعب برشلونة، النجم الأوروغوياني لويس سواريز، بات مطلوباً من أكثر من نادي في قارة أميركا الجنوبية، آخرها فريق سان لورينزو الأرجنتيني.
وذكرت شبكة "فوتبول إسبانيا"، أن المدير الفني السابق لفريق سان لورينزو الأرجنتيني، برناردو روميو، أكد على اهتمام النادي التعاقد معه في الفترة المقبلة، بناء على رغبة رئيس النادي تينيللي.
ونقل روميو تصريحات على لسان رئيس النادي: "الدوري الأرجنتيني تنافسي للغاية، وهناك دائماً احتمال أن يأتي لاعب مثل سواريز إلى هنا، أتمنى أن يفعل ذلك".
وأضاف: "أعلم أن تينيللي يعتقد أن ذلك ممكن، لذا سنرى ما سيحدث".
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