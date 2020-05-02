شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «ليون» يفتح النار على الاتحاد الفرنسي بسبب «سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، النار على مسؤولي الاتحاد الفرنسي ورابطة الأندية المحترفة، بعد اعتماد جدول الدوري للموسم الجارى رغم إلغائه بسبب فيروس كورونا، قبل 10 جولات من النهاية.

وقال أولاس، فى تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «الرابطة تسرعت فى قرارها، لأن وزيرة الرياضة ألمحت إلى إمكانية إقامة مباريات بحضور 5 آلاف متفرج فى أغسطس المقبل». وتابع «طرحنا سيناريوهات أخرى كان من الممكن أن تحقق عوائد من البث التلفزيونى».

وأضاف «الآلية التى اتبعتها الرابطة لإقرار جدول الدورى غير منطقية، كيف نلجأ للائحة لم نقدر على إقرارها على دوريات الهواة؟». وتابع «لا أريد الهجوم ضد أندية بعينها، لكن نيس صاحب المركز الثالث خاض مبارياته على ملعبه أكثر من ليون، وواجه سان جيرمان مرة وحدة، بينما خسر ليون مباراتين أمام باريس». وواصل «هذا القرار ربما لا يترك أثرًا على دورى الهواة، لكن تسبب فى عواقب وخيمة لدورى المحترفين، فى آخر 10 مواسم نجح ليون فى احتلال المركز الثانى 3 مرات عندما كان متخلفًا عن أندية أخرى بعشر نقاط».

وواصل أولاس «قرار اعتماد جدول الدورى سرق حقنا فى فرصة مهمة لها عوائد مالية كبيرة، نحن بصدد المطالبة بتعويضات قيمتها عشرات الملايين». وأتم «يجب أن يتحمل رئيس اتحاد الكرة نويل لو جريه عواقب القرار، إدارته للملف كانت سيئة، قراراته مثيرة لعلامات الاستفهام، وهو ما أكده عدد كبير من رؤساء الأندية الفرنسية، لن نصمت أمام المواقف غير المقبولة». وتضرر ليون من القرار لاحتلاله المركز السابع، ليفقد فرصة المشاركة فى دورى أبطال أوروبا أو الدورى الأوروبى.