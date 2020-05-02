شكرا لقرائتكم خبر عن «قاهر نادال» يقود سلسلة تنس بوينت الاستعراضية في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستمر توقف بطولات التنس للرجال والسيدات بسبب وباء «كوفيد- 19»، لكن المنافسات الاحترافية عادت، الجمعة، عبر التليفزيون بنقل سلسلة من المباريات الاستعراضية في ألمانيا.

وتحظى مباريات سلسلة (تنس بوينت)- وهى جزء من سلسلة (إكسو تنس)، وتقام بمركز بالقرب من كوبلنز- بنقل تليفزيونى.

ويبرز بين المشاركين داستن براون، لكن البطولة تقام دون جماهير أو حكام على الخطوط أو جامعى كرات، وكذلك دون مصافحات.

وقال مدير السلسلة، روبن هيريرا: «سألنا أنفسنا كيف يمكننا مساعدة مجتمع التنس؟ أردنا جلب السعادة للجماهير الراغبة في عودة اللعبة».

وتقام كل بطولة بالسلسلة خلال 4 أيام بمشاركة 8 لاعبين بنظام المجموعات، ويخوض كل لاعب مباراتين في اليوم.

وستطبق إجراءات مشددة، مثل جلوس اللاعبين في جهات متضادة، وحظر المصافحة بعد نهاية اللقاء، وتحديد «مكان خاص» لكل لاعب للراحة والاستعداد.. ولا توجد قواعد معينة تتعلق بالتعامل مع الكرات.. ويمكن للجماهير التواقة لبث حى مشاهدة المباريات عبر محطات تليفزيونية أو عبر الإنترنت.

وسيكون براون، المعروف بتفوقه على رفاييل نادال في الدور الثانى ببطولة ويمبلدون 2015، أشهر اسم بالسلسلة.

لكن اللاعب المصنف 239 عالميا ليس الأعلى تصنيفا في السلسلة، إذ يتقدم عليه مواطنه الألمانى يانيك هوفمان المصنف 143 عالميا. وقال براون: «فى ظل توقف بطولات المحترفين خلال المستقبل القريب أنا سعيد بالحصول على فرصة للتنافس مجددا».

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وأضاف: «عندما اتصلوا بى من أجل المشاركة لم أفكر مرتين. أتطلع للقيام بالعمل الذي أحبه».

ولم يُكشف عن تفاصيل بشأن الجوائز المالية حتى الآن.

وسيراقب المسؤولون وحملة الأسهم نجاح البطولة عن كثب وسط محاولات استئناف منافسات التنس الاحترافية المتوقفة منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا.