شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة مدوية بانتظار نجوم برشلونة جراء «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية عن تطور جديد بشأن تأثير الأزمة المالية، التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد، على لاعبي برشلونة.

كان برشلونة قد توصل لاتفاق مع اللاعبين بخفض الرواتب بنسبة 70%؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس.

وقالت الصحيفة إن الأسوأ لبرشلونة ولجميع الأندية لم يأت بعد، لكنه يعتمد على الخسائر المتوقعة فى الميزانية الجديدة.

وأشارت إلى أن جوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة، يدرك هذه الجزئية وسيقود مفاوضات جديدة مع اللاعبين لخفض الرواتب خلال الموسم المقبل.

وقالت إن حجم الخفض الجديد للرواتب يعتمد على مدى العجز الذى سيظهر فى ميزانية النادى الكتالونى.

فى سياق مختلف، كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن موقف الفرنسى تانجى ندومبيلي، لاعب وسط توتنهام، من الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن ندومبيلى يرغب فى الرحيل عن السبيرز، بعدما علم بوجود اهتمام من جانب برشلونة، وذلك وفقًا للمقربين من اللاعب.

وأشارت إلى أن ندومبيلى يخشى أن تصاب مسيرته بالركود إذا استمر فى صفوف توتنهام، ويعتقد أنه إذا انتقل إلى برشلونة سيستعيد المستوى الذى قدمه مع ليون.

وأوضحت الصحيفة أن ندومبيلى يدرك أن رحيله عن توتنهام لن يكون سهلًا، حيث إن دانييل ليفى، رئيس السبيرز، سيعقد المفاوضات، ولاسيما بعدما دفع 60 مليون يورو للتعاقد معه خلال الصيف الماضى.

على جانب آخر٬ أعطت وزارة الصحة الإسبانية الضوء الأخضر للأندية للعودة لممارسة التدريبات، تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضى.

وستسمح الوزارة بإجراء الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، اعتبارًا من 4 مايو، حتى يتمكن الرياضيون المحترفون من العودة إلى العمل.

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جاء ذلك بعد اجتماع بين المجلس الوطنى الرياضى، ومجموعة من ممثلى الليجا، والاتحاد الإسبانى، ورابطة اللاعبين، وأندية «ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد»، واتحاد لاعبى كرة السلة، واللجنة الأوليمبية المحلية.

وتضمن الاجتماع مناقشة مسألتين عاجلتين، هما عودة فرق كرة القدم للتدريبات (مع الموافقة على البروتوكولات والإجراءات الاحترازية من قبل وزارة الصحة)، وسباقات الدراجات.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية كان الاجتماع طويلًا، كما كان بمثابة نقطة تحوّل فى إطار السعى للحصول على قرار حكومى، ليتمكن الرياضيون من العمل مرة أخرى.

ومن جانبها، أبلغت لجنة المجلس الوطنى الرياضى جميع الأعضاء بأن أطباء الأندية سيكونون قادرين على أداء هذه المهام، وفقًا للأمر الوزارى الصادر فى 13 أبريل الماضى.

وأشارت اللجنة إلى أن أزمة فيروس كورونا «ديناميكية للغاية»، والتقدم أو التراجع فى قرار عودة النشاط الرياضى سيعتمد على تطور الوباء.