روديجر: ليفربول يستحق التتويج بالدوري الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني أنطونيو روديجر، لاعب تشيلسي، أنه يجب منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا لم يكن الوضع آمنًا بما يكفي لإكمال ما تبقى من الموسم الحالى، المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وصرح روديجر في مقابلة جرت عبر الفيديو نشرها الموقع الإلكترونى الرسمى لمحطة (زد دى إف) التليفزيونية الألمانية: «بصراحة، بقدر ما أشعر بالقلق فإن بالإمكان منح اللقب لليفربول في النهاية. إن لاعبى الفريق يستحقونه، لقد قدموا موسما رائعا ويتصدرون الترتيب بفارق كبير عن ملاحقيهم».
وذكر «أنهم سيفوزون باللقب على أي حال، لذلك أعتقد من حقهم الحصول على البطولة من الناحية الأخلاقية».
ولا يؤيد روديجر، الذي يحتل فريقه تشيلسى المركز الرابع في ترتيب الدورى الإنجليزى حاليا، استئناف الموسم قريبا.
وتأهل تشيلسى لدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، كما يلعب حاليا في دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا أيضا.
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