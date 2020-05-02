شكرا لقرائتكم خبر عن روما يرغب في استعارة «سانشيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب نادي روما الإيطالي في استعارة النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي المعار إلى إنتر ميلان، بداية من الموسم القادم.

وحسب شبكة «سكاي سبورتس إيطاليا»، يبحث ذئاب العاصمة الإيطالية عن تعزيز خط هجومهم بخدمات النجم التشيلي الذي تألق سابقًا بقمصان أندية أودينيزي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي.

وفقد أليكسيس سانشيز بريقه من انتقاله من أرسنال إلى مانشستر يونايتد عام 2018، كما فشل في استعادة مستواه بانتقاله على سبيل الإعارة هذا الموسم إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وشارك النجم التشيلي في 16 مباراة فقط هذا الموسم مع إنتر، أحرز خلالهم هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أهداف آخرين.