شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة ديبالا تكشف آخر تطورات إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت أوريانا، صديقة باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالى، حقيقة تكرار إيجابية عينة اللاعب الأرجنتينى لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وكانت تقارير صحفية زعمت أن ديبالا مازال يعاني من إصابته بالفيروس رغم مرور أكثر من 6 أسابيع على مرضه.

وقال برنامج «تشيرنجيتو» الإسبانى الشهير إن ديبالا أجرى 4 فحوصات طبية مختلفة خلال الفترة الماضية والنتيجة لاتزال إيجابية رغم عدم شعوره بأى آلام.

من جانبها، قالت أوريانا فى تصريحات لقناة 9 الأرجنتينية: «اختبار ديبالا ليس إيجابياً، عليه فقط الانتظار».

وأضافت: «لقد أجرى اختباراً مؤخراً، ولم نحصل على النتائج بعد، لذلك لا أعرف من أين تأتى هذه الأخبار».

وتابعت: «كما أعلنا عن الاختبار الإيجابى سنعلن السلبى عند حصولنا عليه».

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