شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موسم التنس يزيد معاناة «ديوكوفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقر نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم في التنس، بأنه عانى في البداية للتعامل مع الغموض بشأن عودة المنافسات بعد التوقف في مارس الماضى، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوقف موسم التنس، حتى منتصف يوليو على الأقل؛ بسبب الفيروس الذي أصاب 3.19 مليون شخص، وتسبب في وفاة 227 ألف شخص حول العالم.

وقال ديوكوفيتش لمحطة «سكاى سبورت إيطاليا»: «بالنسبة للاعبى التنس من المهم أن يكون الجدول واضحا. ستكون العودة رسميا يوم 13 يوليو، ويعتقد كثيرون أنه من الصعب استئناف اللعب في هذا اليوم». وأضاف: «بالنسبة لى من المهم وجود منهج منضبط، ولا يمكن أن أنتظر إلى هذا اليوم لذا أتدرب يوميا في صالة الألعاب البدنية وأركض في المنزل وألعب مع أطفالى وهذا عمل شاق أيضا».

وتابع: «فى البداية كنت مرتبكا من الناحية الذهنية لأن التوقيت لم يكن واضحا. تحدثت مع فريقى وحاولت التدريب يوميا رغم أننى لا أستعد بشكل صارم». وكان اللاعب الصربى في حالة رائعة قبل توقف الموسم.

وفاز ديوكوفيتش بكأس اتحاد اللاعبين المحترفين مع صربيا، ومدد رقمه القياسى بالتتويج بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة، كما حقق انتصاره الخامس بلقب بطولة دبى.

وألغى الفيروس بطولة ويمبلدون هذا العام لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وتغير موعد بطولة فرنسا المفتوحة إلى الفترة بين 20 سبتمبر والرابع من أكتوبر بعد نهاية بطولة أمريكا المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش: «نحتاح لمتابعة موقف بطولة أمريكا؛ لأننا توقعنا اللعب في أغسطس، وتوجد احتمالات بإلغاء كل البطولات في أمريكا، وقد نعود للعب في الخريف.. لنأمل أن نعود للعب».

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وحقق ديوكوفيتش 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وتفصله 3 ألقاب عن الرقم القياسى لروجيه فيدرر.