شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول السابق: «فيرنر» لا يصلح للعب في الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرى ديتمار هامان، نجم ليفربول السابق، عدم توافق أسلوب تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، مع الفريق الإنجليزى، لا سيما في ظل تواجد الثنائى ساديو مانى ومحمد صلاح.

الدولى الألمانى ارتبط مؤخرًا بعدة أندية، من بينها ليفربول، برشلونة، بايرن ميونخ وإنتر ميلان.

وخلال ظهوره عبر شبكة «سكاي سبورتس»، تحدث ديتمار هامان، لاعب ليفربول وبايرن ميونخ السابق، عن احتمالية انتقال المهاجم الألمانى للريدز هذا الصيف، بناء على رغبة يورجن كلوب، مدرب الفريق.

وعن ذلك، قال: «الشىء الذي يميز ليفربول هو امتلاكه ثلاثيا، ربما يكون الأفضل في العالم، خاصة صلاح ومانى، اللذين يتمتعان بمهارات متعددة».

وأضاف: «فيرنر ليس من هذه النوعية، فنقطة قوته تتمثل في سرعته العالية، وعند مشاهدة مباريات ليفربول، تجده يتفوق على تلك الفرق التي تدافع بكثافة في الخط الخلفي».

وأكمل: «إذا لم يحصل فيرنر على المساحة، فسيكون أقل فاعلية، على الرغم من سجله التهديفى الممتاز مع لايبزيج، لكن فريقه يعتمد أكثر على المرتدات، وليس من نوعية الفرق التي تعتمد على الاستحواذ بكثرة».

وبسؤاله عما إذا كان المهاجم الألمانى قادرًا على لعب دور البرازيلى روبرتو فيرمينو مع ليفربول، أجاب: «إنهم بحاجة للاعب من نوعية فيرمينو أو تيدى شيرينجهام».

واستطرد: «هذا الثنائى مميز في القدرة على المساعدة في بناء اللعب والتحرك خلف خط الدفاع، ليكون محطة يرتكز عليها صلاح ومانى، لكنى أعتقد أن هناك لاعبين بإمكانهم مساعدة ليفربول أكثر منه في الموسم المقبل».

Advertisements

ومع ذلك، اعترف نجم الكرة الألمانية الأسبق بصعوبة تخيل الفريق الذي يناسبه فيرنر، سواء داخل البوندسليجا أو خارجها.

يذكر أن فيرنر جدد عقده مؤخرًا مع ناديه الألمانى حتى صيف عام 2023، والذى يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 60 مليون يورو.