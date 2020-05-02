شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجيو أجويرو يعترض على استئناف الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، لكتيبة المعارضين لاستئناف البريميرليج، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن خطط استئناف الموسم وإقامة مباريات البطولة بدون جماهير.

وأكد أجويرو، في تصريحات لصحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن اللاعبين يخشون مخاطر العودة لكرة القدم خلال أزمة فيروس كورونا، فيما تواصل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز العمل على «مشروع إعادة التشغيل».

ومن المقرر أن تجتمع أندية المسابقة لمناقشة كيفية استئناف الموسم، المتوقف حاليا منذ منتصف مارس الماضى، مع استهداف الثامن من يونيو المقبل، كموعد لبدء عودة المباريات.

وبينما تبدو الأندية وحكومة المملكة المتحدة حريصة على التحرك لاستئناف النشاط الكروي، إلا أن الكثير لديهم مخاوف بشأن اتخاذ هذه الخطوة.

وتساءل جارى نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى السابق: «كم من الأشخاص يجب أن يموتوا وهم يلعبون كرة القدم في الدورى الإنجليزى الممتاز؟».

في حين شكك جلين موراى، مهاجم برايتون، في الكيفية التي يمكن للاعبين أن يحافظوا فيها على أنفسهم بأمان أثناء لعب المباريات، لينضم إليهما أجويرو الآن للتعبير عن مخاوفه.

وأوضح أجويرو: «غالبية اللاعبين خائفون لأن لديهم عائلات. ولديهم أطفال وآباء وأمهات، عندما نعود أتصور أننا سنكون متوترين للغاية، وسنكون حذرين بشكل بالغ، وفى اللحظة التي يشعر فيها شخص ما بالمرض، ستفكر ما الذي حدث هناك؟».

مانشستر سيتى فى إحدى مباريات الدورى الإنجليزى

وأضاف أجويرو: «آمل أن يكون هناك لقاح لكى ينهى كل هذا. هذا يخيفنى، لكننى كنت هنا للتو مع صديقتى. لم يكن لدىّ اتصال مع الآخرين».

وبقى أجويرو في مدينة مانشستر الإنجليزية، أثناء الإغلاق، لكن الكثير من لاعبى الدورى الممتاز عادوا لبلادهم.

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وذكر أجويرو: «يقولون إن هناك أشخاصا مصابين ولكن ليس لديهم أعراض ويمكنهم إصابتك. لهذا السبب بقيت في المنزل. يمكن أن تصاب بالعدوى، ولا تعرف أي شىء عنها».

وتابع: «قبل 15 يوما، قيل لنا عن تاريخ العودة للتدريب وكان ذلك في 4 مايو المقبل، الآن هناك اجتماع جديد، سيكون من الصعب اللعب بدورى الأبطال في أغسطس المقبل».

وتحدث بعض زملاء فريق أجويرو في مانشستر سيتى بالفعل عن مخاوفهم الخاصة أثناء الإغلاق، حيث قال البلجيكى كيفين دى بروين في أوائل إبريل الماضى، إن الشعور ببدء الموسم مرة أخرى بعد فترة انقطاع طويلة سيؤدى إلى إصابة عدد أكبر بكثير من اللاعبين.

وتم السماح للاعبين بإجراء تدريبات فردية للحفاظ على مستوى معين من اللياقة البدنية، لكن الألمانى إيلكاى جوندوجان، لاعب مان سيتى، اعترف بأنه يكافح من أجل التحفيز أثناء بقائه في المنزل.