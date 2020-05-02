شكرا لقرائتكم خبر عن فابريجاس: «نيمار» يشبه رونالدينيو.. يصنع الفارق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيسك فابريجاس، لاعب وسط موناكو، أن البرازيلي نيمار، المهاجم الحالي لباريس سان جيرمان، يصنع الفارق عندما يرغب في ذلك.

وقال لاعب الوسط الإسبانى، خلال بث مباشر على حسابه بـ«إنستجرام»: «نيمار خارج السلسلة، فهو يمتلك مستوى مشابهًا لرونالدينيو، فهو لاعب كبير ويمكنه صنع الفارق إذا أراد ذلك».

وأضاف: «لم أواجهه منذ فترة، ولكنه منذ وقت قريب أجهز علينا في مباراتين خلال مواجهة باريس سان جيرمان».

وتابع: «بالنسبة لميسى وسواريز وبقية المجموعة فهم يرغبون في تواجده بالفريق، لأنه في أي لحظة يمكنه أن يعطيك تمريرة تحرز من خلالها هدفا أو يقوم بمراوغة، وهو شىء صعب في كرة القدم».

وواصل: «يمتلك كل شىء ليكون الأفضل. خارج الملعب هو شخصية رائعة، ومثل الطفل الصغير، ودائما ما يكون سعيدا ويستمتع بالحياة. هو يقضى وقتا رائعا، وهو شخصية دائما تضيف لك».

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