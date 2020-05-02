شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلي ستار»: أرسنال يفكر في الاستغناء عن «أوزيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية أن نادي أرسنال يفكر في التخلي عن لاعبه الألماني، مسعود أوزيل، خاصة أن عقده سينتهي في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن أرسنال لا يبدو متحمسًا لتمديد عقد أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيا، وهو ما يدفع للاعتقاد بأن الألمانى سيرحل عن الفريق اللندنى دون مقابل، الموسم المقبل.

وتأتى هذه الأنباء رغم اعتماد مدرب أرسنال الجديد، ميكل أرتيتا، على قدرات أوزيل في الفترة التي سبقت توقف المنافسات بسبب تفشى فيروس كورونا.

ويسعى أرسنال من خلال هذه الخطوة لتخفيض رواتبه العالية، خصوصا مع تواصل الغياب عن مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وأضافت أن أرسنال لا يمانع التخلى عن أوزيل بنهاية الموسم الحالى من أجل الحصول على عائد مادى، لكن راتب اللاعب الضخم يقف مانعًا دون حدوث ذلك، علمًا بأن أندية ميلان وإنتر ميلان وفناربخشة، تبدى اهتمامها بخدمات اللاعب الألمانى.

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