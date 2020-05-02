شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد وبرشلونة ينضمان لسباق ضم «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انضم عملاقا الكرة الإسبانية ريـال مدريد وبرشلونة إلى سباق التوقيع مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، الذي أصبح محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، يرغب الناديان في ضم اللاعب الذي تألق هذا الموسم بشدة بالقميص الأصفر والأسود.

ويحظى «سانشو» باهتمام كل من باريس سان جيرمان وتشيلسي وليفربول، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد، الذي أشارت الصحيفة إلى أنه يبدو الأقرب حتى الآن للتوقيع مع اللاعب.

وكانت تقارير أشارت إلى عرض الشياطين الحمر على «سانشو» الحصول على القميص رقم 7 التاريخي للنادي، في حال موافقته على الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد في الصيف.