شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده الـ45.. مسيرة ذهبية للصقر أحمد حسن مع الساحرة المستديرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحتفل قائد المنتخب الوطني السابق أحمد حسن، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ45، إذ ولد في 2 مايو 1975.

وللاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، والملقب بالصقر، سجل حافل بالإنجازات والنجاحات، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الأول.

وفي سياق التالي، نستعرض المسيرة الذهبية للصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم..

رقم قياسي حطمه نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن، بخوضه 184 مباراة دولية بقميص منتخب الفراعنة، متفوقًا على الحارس السعودي الشهير محمد الدعيع وعلى مواطنه وهداف الكرة المصرية حسام حسن، ليتربع «الصقر» على عرش عمادة لاعبي العالم في إنجاز شخصي فريد.

وشهد لقاء منتخبي مصر والكاميرون بربع نهائي أمم أفريقيا 2010 بأنجولا تخطي المدير الفني الحالي لبتروجت لرقم زميله حسام حسن بـ177 مباراة دولية، قبل منافسة شرسة على لقب العمادة مع الحارس السعودي «الدعيع»، حسمها «الصقر» في نهاية الأمر لمصلحته بفارق 3 مباريات دولية.

167 هدفًا بمشواره الكروي

من النادر أن تجد لاعب خط وسط يتوازن أداؤه بين الهجوم والدفاع ويتعدى حاجز الـ150 هدفًا على مدار مشواره الكروي، ولكنه الأمر الذي ضرب به «الصقر» عُرض الحائط، وسجل 167 هدفًا على مدار تاريخه بملاعب مصر وتركيا وبلجيكا وعلى المستوى الدولي.

وسجل أحمد حسن 33 هدفًا دوليًا بقميص منتخب مصر الأول، أشهرها على الإطلاق هدفه في شباك جنوب أفريقيا بنهائي كأس الأمم 1998 ببوركينا فاسو، كما سجل 48 هدفًا مع الأندية المصرية التي لعب لها، بواقع 5 مع أسوان و7 بقميص الإسماعيلي و22 هدفًا مع الأهلي و13 زيارة لشباك منافسي فريق نادي الزمالك.

ومن خلال فترة احترافه بالدوري التركي، نجح «الصقر» في تسجيل 66 هدفًا، بواقع 5 مع كوجالي سبور و8 مع دينيزلي سبور و23 هدفًا بقميص فريق جنتشليربيرليجي و30 هدفًا مع بشكتاش، فضلًا عن التألق بشدة بنهاية مشواره الأوروبي مع فريق أندرلخت البلجيكي وإحراز 20 هدفًا في 56 مباراة خاضها مع الفريق.

17 تتويجًا ببطولات محلية ودولية

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يوجد في جعبة «حسن» 17 بطولة، حصل عليها على مدار تاريخه بالملاعب، والذي استمر لمدة 17 عامًا، وتعد التتويجات الأربعة بأمم أفريقيا مع منتخب مصر نسخ 1998، 2006، 2008، 2010، هي الوسام المضيء على صدر صقر الملاعب، والشموع الأكثر إضاءة في تاريخه الحافل بالإنجازات، حيث يعد أكثر لاعبي الكرة الأفريقية تتويجًا بلقب العرس القاري، بالتساوي مع الحارس المخضرم عصام الحضري، إلا أن «الصقر» قد يتفوق بمشاركته في التتويجات الأربعة، وهو ما لم يحققه «السد العالي» بجلوسه احتياطيًا في بوركينا فاسو 1998، وعدم المشاركة في أي مباراة.

وتوج «حسن» أيضًا بالدوري البلجيكي موسم «2006-2007»، وكأس بلجيكا 2008 مع أندرلخت، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر مرتين، عامي 1997 مع الإسماعيلي و2013 مع الزمالك، وتتويجين بالدوري المصري مع الأهلي موسمي 2009 و2010، وإحراز لقب دوري الأبطال 2008، والسوبر القاري 2009 مع الفريق الأحمر أيضًا، كما حصد لقب الدوري التركي مرة وحيدة موسم 2006 مع فريق بشكتاش.

لم يكتف أحمد حسن بإنجازاته الشخصية، التي تعد أبرزها الحصول على لقب عميد لاعبي العالم واللاعب الأكثر حصولًا على لقب أمم أفريقيا، بل منحته روحه الرجولية وإصراره في تسجيل بعض الأرقام القياسية الأخرى، أبرزها أنه أحد القلائل بالكرة المصرية الذين توجوا ببطولات مع الثلاثة الكبار «الأهلي والزمالك والإسماعيلي».

كما أن للصقر رقما قياسيا فريدا ألا وهو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل في شباك الأهلي والزمالك على المستوى القاري بقميص الفريقين، فافتتح أهدافه مع اللقاء الرسمي الأول بقميص الأحمر بهدف في القمة الأفريقية عام 2008، كما سجل في خسارة الأبيض برباعية في القمة الأفريقية عام 2013.

وحفر «الصقر» اسمه ضمن السجل الذهبي للاعبين المسجلين للأهداف في نهائيات بطولات الأندية الأفريقية بهدف مع الأهلي، في لقاء تتويجه بدوري الأبطال 2008 أمام القطن الكاميروني بمدينة جاروا.