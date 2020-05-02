شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفاندوفسكي في مشهد لم نعتد عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 إنتشر فيديو للنجم البولندي ​روبرت ليفاندوفسكي​ عبر تطبيق "تيك توك" وهو يتراقص على نغمة موسيقى صاخبة، وهو أسلوب يتبعه كل مستخدمي هذا التطبيق في الأونة الأخيرة.

Advertisements ولاقى الفيديو تفاعلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا وأن ليفاندوفسكي من النادر أن يظهر بهذه الصورة الكوميدية المرحة.

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