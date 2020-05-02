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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزمالك المصري يقترب من تجديد عقد باتريس كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
توصل نادي الزمالك الى اتفاق نهائي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتجديد عقده لمدة موسم جديد بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي .
وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالفريق عن قيام كارتيرون بتجديد عقده خلال الساعات القليلة المقبلة،بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد.
وكشف أمير مرتضى أن الاتفاق مع كارتيرون على التجديد تم بعد الانتهاء من مواجهة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا لكن ظروف توقف النشاط بسبب فيروس كورونا هي التي اجلت البت في هذا الأمر .
واضاف أن جلسة التفاوض لم تستغرق كثيرا من الوقت لرغبة الطرفين في استمرار التعاقد خاصة في ظل المستوى المتميز، الذى وصل إليه الفريق وأدى إلى فوزه ببطولتي السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي والسوبر المحلي على حساب الاهلي بالاضافة الى بلوغ الفريق المربع الذهبي لدوري الأبطال على حساب الترجي ايضا .
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