ايمري يتحدث عن الخسارة المؤلمة امام برشلونة ويؤكد ان ميسي الافضل عالميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

اكد المدير الفني السابق لنادي ​باريس سان جيرمان​، أوناي إيمري، أن الخسارة التي تعرض لها امام برشلونة على ملعب "الكامب نو" عام 2017 بنتيجة 6-1 هي الاسوأ له في مسيرته التدريبية وودع حينها الفريق الفرنسي بطولة ​دوري الابطال​ من دورها ال16 رغم من فوزه في لقاء الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء" بنتيجة 4-0.



وفي حديث صحفي قال ايمري: "الخسارة امام برشلونة هي الاسوأ في مسيرتي التدريبية، لقد أساء حكم اللقاء لفريقي بشكل واضح".

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واضاف:" لقد لعب الحكم دورا كبيرا في تغيير مسار المباراة ومنح الفوز لصالح برشلونة، وهذا هو السبب في النتيجة النهائية لها".

وتابع: "سيطرنا على المباراة من الدقيقة 50 حتى 82 ونجحنا في تسجيل هدف وكانت النتيجة 3-0، وكان هناك خطأ واضح لصالح دي ماريا ولم يحتسب لنا الحكم ركلة جزاء، النتيجة كانت لتصبح 3-2 وتنتهي تماما لصالحنا، مع العلم ان لاعبو برشلونة القوا بانفسهم على الارض بشكل متكرر للحصول على ركلة جزاء خاصة لويس ​سواريز​، وقد وقع حكم اللقاء في الفخ".

وفي حديثه عن ميسي واصل قائلا: "ليو هو اللاعب الأفضل في عالم كرة القدم بالوقت الحالي".

وعن ​نيمار​ ختم قائلا: "يستطيع ان يحمل بعد ميسي ورونالدو لقب الافضل في العالم، ما زال لديه الوقت الكافي للوصول إلى تلك المكانة الكبيرة".