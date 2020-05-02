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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايمري يتحدث عن الخسارة المؤلمة امام برشلونة ويؤكد ان ميسي الافضل عالميا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
اكد المدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان، أوناي إيمري، أن الخسارة التي تعرض لها امام برشلونة على ملعب "الكامب نو" عام 2017 بنتيجة 6-1 هي الاسوأ له في مسيرته التدريبية وودع حينها الفريق الفرنسي بطولة دوري الابطال من دورها ال16 رغم من فوزه في لقاء الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء" بنتيجة 4-0.
وفي حديث صحفي قال ايمري: "الخسارة امام برشلونة هي الاسوأ في مسيرتي التدريبية، لقد أساء حكم اللقاء لفريقي بشكل واضح".
واضاف:" لقد لعب الحكم دورا كبيرا في تغيير مسار المباراة ومنح الفوز لصالح برشلونة، وهذا هو السبب في النتيجة النهائية لها".
وتابع: "سيطرنا على المباراة من الدقيقة 50 حتى 82 ونجحنا في تسجيل هدف وكانت النتيجة 3-0، وكان هناك خطأ واضح لصالح دي ماريا ولم يحتسب لنا الحكم ركلة جزاء، النتيجة كانت لتصبح 3-2 وتنتهي تماما لصالحنا، مع العلم ان لاعبو برشلونة القوا بانفسهم على الارض بشكل متكرر للحصول على ركلة جزاء خاصة لويس سواريز، وقد وقع حكم اللقاء في الفخ".
وفي حديثه عن ميسي واصل قائلا: "ليو هو اللاعب الأفضل في عالم كرة القدم بالوقت الحالي".
وعن نيمار ختم قائلا: "يستطيع ان يحمل بعد ميسي ورونالدو لقب الافضل في العالم، ما زال لديه الوقت الكافي للوصول إلى تلك المكانة الكبيرة".
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